شكرا لقرائتكم خبر عن قمة جدة.. تأكيد لدور المملكة الريادي عربيا وإسلاميا ودوليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يأتي انعقاد قمة جدة للأمن والتنمية بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ، تأكيدًا على دور المملكة الريادي وثقلها ومكانتها العربية والإسلامية والدولية واستشعارًا لثقلها الاقتصادي العالمي، وانطلاقًا من مسؤوليتها الإقليمية والدولية المترتبة على ذلك، ودورها المحوري في أمن واستقرار المنطقة.

وتأتي تلبية قادة الدول المشاركة للدعوة لتؤكد على الرؤية المشتركة لمنطقة يسودها السلام والاستقرار، وأهمية الالتزام بأمن المنطقة والتعاون الدفاعي والأمني وحماية ممرات الملاحة البحرية وفقًا لمبادئ الشرعية الدولية.

وتهدف قمة جدة للأمن والتنمية إلى تأكيد الشراكة التاريخية بين هذه الدول، وتعميق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وتسعى الدول المشاركة في القمة إلى تطوير سبل التعاون والتكامل، وبناء مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق تنمية مستدامة في المنطقة، والتصدي الجماعي للتحديات البيئية، ومواجهة التغير المناخي، بما في ذلك مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتان أعلن عنهما صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية، وتطوير مصادر متجددة للطاقة، والإشادة باتفاقيات الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون والعراق.

وتتوافق رؤى الدول المشاركة حول أهمية التعاون الوثيق والرؤى المشتركة حيال عدد من القضايا والأوضاع في المنطقة، ومنها مايلي :

١) فلسطين : دعم حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

٢)اليمن:

* الإدانة لهجمات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والأعيان ومنشآت الطاقة.

* الترحيب بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

* دعم حل تفاوضي بين الحكومة اليمنية والحوثي.

* الترحيب بالهدنة وتمديدها.

* أهمية الالتزام باستمرار دعم الحاجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني.

٣)إيران :التأكيد على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة ودعوة إيران إلى العودة لالتزاماتها النووية ، والتعاون الكامل مع وكالة الطاقة الذرية، واحترام قواعد حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتعاون الإيجابي مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

٤)العراق :دعم العراق وأمنه واستقراره ورفاهه.

٥)أزمات المنطقة :دعم الحلول السياسية لكافة أزمات المنطقة، وفقًا لقرارات ومبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة.

٦)لبنان :أهمية استقرار لبنان واستقلال قراره السياسي.

٧)أفغانستان :دعم أمن واستقرار أفغانستان وعدم تحولها إلى ملاذ آمن للإرهابيين والمتطرفين. وضمان صول المساعدات الإنسانية، والسعي لحصول كافة أطياف الشعب الأفغاني على الحقوق الأساسية وفرص التعليم.

٨)الأزمة بين روسيا وأوكرانيا :

* الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

* دعم جهود الوساطة وتشجيع حل الأزمة سياسيًا من خلال المفاوضات، ودعم تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، ودعم جهود ضمان توفر إمدادات الغذاء والطاقة.