اخبار الخليج – لقاء جلالة الملك المعظم مع أمير دولة قطر على هامش مؤتمر قمة جدة للأمن والتنمية

محمد بن مسعود - الدمام - خلال لقاء حضرة صاحب الجلالة ‏ ‏الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على هامش مؤتمر قمة جدة للأمن والتنمية.

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