تمديد ساعات العمل الرسمي في «جوازات الرياض»

محمد بن مسعود - الدمام - مدّدت جوازات منطقة الرياض -الفرع الرئيسي- ساعات العمل الرسمي لتسليم جواز السفر السعودي ابتداءً من الأحد 18/ 12/ 1443هـ، وذلك من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً، خلال مدة الإجازة الصيفية.

وأوضحت أن قرار التمديد يأتي للتيسير على جميع المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات إصدار وتجديد الجواز السعودي، وتمكينهم من إتمام الإجراءات من خلال منصة «أبشر»، مع ضرورة حجز موعد لتسلّم الجواز حضورياً، أو من خلال خدمة توصيل الوثائق التي يقدمها البريد السعودي «سبل» وفق العنوان الوطني المسجّل مسبقًا في النظام.

من جهة أخرى، دعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين الراغبين في السفر لخارج المملكة إلى ضرورة التقيد والالتزام بقوانين وأنظمة البلدان الراغبين في السفر إليها من أجل ضمان سلامة المسافر وعدم تعرضه للعقوبات التي قد تحرمه تحقيق الغرض من السفر.

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وأشارت إلى أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز في حالة السفر إلى الدول العربية هو ثلاثة أشهر، بينما في الدول الأخرى لا يقل عن ستة أشهر، علمًا بأن المدة المتبقية لجواز السفر تحتسب من تاريخ مغادرة المملكة.

وحثت الجوازات المواطنين على المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها ووضع الجوازات في الأماكن المخصصة والآمنة، والحرص على تسجيل جوازات السفر لدى وزارة الخارجية من خلال الرابط التالي: https://services.mofa.gov.sa/Fanar/RegisterPassport/Index.