محمد بن مسعود - الدمام - غادر الرئيس الأمريكي أراضي المملكة، بعد زيارة استمرت يومين، وبعد انتهاء “قمة جدة”.
وكان أمير مكة الأمير خالد الفيصل في وداع الرئيس الأمييكي جو بايدن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.
ووصل الرئيس الأمريكي “بايدن” إلى مطار الملك عبدالعزيز الجمعة، في في زيارة رسمية، التقى خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.
أخبار قد تهمك
كما شارك “بايدن” في قمة جدة ، التي حضرها قادة وزعماء دول الخليج، وزعماء الأردن ومصر والعراق.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة الأمير خالد الفيصل يودع الرئيس الأميركي جو بايدن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.