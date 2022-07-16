أمير مكة الأمير خالد الفيصل يودع الرئيس الأميركي جو بايدن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة

محمد بن مسعود - الدمام - غادر الرئيس الأمريكي أراضي المملكة، بعد زيارة استمرت يومين، وبعد انتهاء “قمة جدة”.

وكان أمير مكة الأمير خالد الفيصل في وداع الرئيس الأمييكي جو بايدن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

ووصل الرئيس الأمريكي “بايدن” إلى مطار الملك عبدالعزيز الجمعة، في في زيارة رسمية، التقى خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

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كما شارك “بايدن” في قمة جدة ، التي حضرها قادة وزعماء دول الخليج، وزعماء الأردن ومصر والعراق.