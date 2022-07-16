“المناطق” تحاور المؤثر أحمد عبد اللطيف العامر حول “مهارات إدارة مواقع التواصل الاجتماعي”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الدمام

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي أسهل وسيلة إعلامية بل الأسرع في الحصول على المعلومة أيّاً كان نوعها وشكلها، سواء الخبرية أو التسويقية أو غيرها، ومع هذا الحضور الطاغي لها نتج عنها آفاق جديدة للعمل في إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

ولأخذ لمحة عنها حاورنا أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صانع المحتوى المؤثر أحمد بن عبد اللطيف العامر.

“العامر” بدأ حديثه بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي من الناحية الاقتصادية كونه الدور الأهم من وجهة نظره، حيث تهدف إلى تعريف الجمهور المستهدف بالعلامة التجارية، والمنتجات وتوفير وجهات نظر جديدة تساعد على تطوير المُحتوى وترويجه، وزيادة المبيعات التي تتم عبر عملية الإعلان من خلال تطوير إدارة حسابات التواصل الاجتماعي ورفع مستواها بما يتواكب مع المرحلة.. وإليكم الحوار:

س. من هو المسؤول عن مهمة تطوير محتوى ماينشر على وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان المحتوى إعلانياً؟.

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ج. هو الشخص الذي يقوم بإدارة الحساب واختيار المحتوى المناسب سواء كان هذا المحتوى نصاً، أو صورة، أو مقطع فيديو، أو غير ذلك، وهو المعني بتحليل النتائج والتغذية الراجعة، بالإضافة إلى الرد على استفسارات وتعليقات المتابعين.

س. هل ترى أن أي مستخدم قادر على صنع محتوى إعلامي أو إعلاني؟

ج. تختلف المهام والاحتياجات وتوجيه المحتوى حسب النشاط الذي يصنع المحتوى من أجله، إلا أن أي حملة تسويقية أو إعلانية لا يمكن أن تنجح إلا بوضع خطة استراتيجية، تدرس الجدوى وتعلم الاحتياج وتحدد المستهدف، ثم تحيل التنفيذ لجهة متمكنة سواء كانت تلك الجهة كياناً أو فرداً، ويتبع ذلك جمع البيانات وتحليل النتائج والخروج بإحصاءات تقيس المستوى سلباً أو إيجاباً.

س. سمعنا عن مسميات “مدير المنصة” و “مسوق العلامة التجارية” و “صانع المحتوى” فمن هم هؤلاء؟.

ج. مدير المنصة هو المشغل أو المسؤول عن المحتوى الخاص بالعلامة التجارية وإجازة المحتوى الخاص بها، ويعد بمنزلة الممثل الرسمي للعلامة التجارية، يشارك بأفكارها وقِيمها وما تقدمه للجمهور المستهدف بهدف زيادة الوعي بالعلامة التجارية، واستقطاب المزيد من العملاء الجدد، وتقديم خدمة مميزة للعملاء الحاليين، والترويج لخدمات أو منتجات العلامة التجارية ورفع نسب المبيعات.

الخطة الاستراتيجية

س. ماهي الطريقة الأفضل للترويج لأي حمله إعلانية؟.

ج. لابد من بناء خطة استراتيجية تتضمن الرؤية والرسالة والأهداف لتلك الحملة ترتبط بأهداف ورؤية ورسالة المشروع، وتحديد الخطوات والإجراءات التي يجب اتخاذها، ومعرفة الوسائل والعوامل التي تُساعد على تحقيق هذه الأهداف على مواقع التواصل كما يحتاج مسؤولو إدارة حسابات التواصل الاجتماعي إلى أن يكونوا قادرين على تحليل الأهداف تفصيليًا وتقييمها، من حيث إمكانية التنفيذ، ثم وضع خطة عمل واقعية يُراعي فيها عدد من العوامل، ومن أهمها التكاليف التنفيذية والدعائية، والفترة الزمنية المحددة، ومدى مناسبتها مع تحقيق الأهداف.

حماية الحسابات

س. وماذا عن حماية الحسابات؟.

ج. العمل دون حماية الحسابات مهمة لا تكتمل، ولابد لكل من يقوم على إدارة مواقع التواصل الاجتماعي أن يقوم تغيير كلمة المرور بشكل دوري وتفعيل خاصية المصادقة عبر خطوتين وتنشيط التفاعل على الحسابات، بالإضافة إلى تجنب الروابط غير المعروفة.

س. هناك من يعتمد على نفسه على إدارة حسابات مؤسسته التجارية دون خبرة سابقة تحقق له النجاح المأمول.. ما رأيك؟.

ج. أنصح أي جهة أو شخص ليس لديه الوقت الكافي لإدارة حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بمشروعه، أو أنه لا يملك الخبرة الكافية لتشغيل وحماية الحسابات من الاختراق ان يتعاقد مع أحد مقدمي خدمات إدارة المحتوى وحسابات التواصل الاجتماعي من المحترفين حفاظاً على حساباته من الاحتراق، ولإيجاد الخبرة الكافية التي تضمن الوصول إلى النتائج المستهدفة بنجاح.

تطوير حسابات التواصل

س. نلاحظ بعض حسابات التواصل الاجتماعي جامدة لا تتغير وتقدم محتويات متكررة أو بنفس الطريقة والأسلوب.. ما رأيك؟.

ج. حسابات التواصل الاجتماعي وخاصة التسويقي والإعلاني منها تحتاج إلى التطوير والتجديد بشكل دوري، واختيار أساليب تشويقية في تقديم محتوى مُميز وواضح للجمهور المستهدف بين وقتٍ وآخر لتحقيق التفاعل المميز، وجذب أكبر عدد من المتابعين، إضافة إلى نشر بيانات واضحة عن المشروع، ووصف دقيق لأهدافه بين وقت وآخر للمشتركين الجدد، وإدراج وسائل التواصل المتاحة مع الجهة والرد على الجمهور المستهدف وأن لايكون الحساب جامداً بلا ردة فعل، والربط بين الصفحات وبعضها البعض عن طريق إضافة أزرار للانتقال بين المواقع المختلفة من حساب لحساب آخر إن وجدت.

مهارات التواصل

س. ماهو الهدف الرئيسي لحسابات التواصل الاجتماعي؟.

ج. الهدف الرئيسي لحسابات التواصل الاجتماعي هو تعزيز الاتصال المباشر بين الأشخاص وبين العلامات التجارية وبعضها، حيث أن شبكات مواقع التواصل هي المكان المناسب للتواصل مع أكبر عدد من العملاء بجانب التواصل المكتوب، حيث تتوفر خاصية البث المباشر على مواقع التواصل، والتي تمكن مديري الحسابات من التواصل الصوتي أو المرئي مع الجمهور والمتابعين للرد على استفساراتهم مباشرة ومشاركة أي تفاصيل أو جديد يخص العلامة التجارية.

إدارة الوقت

س. ماهو المرتكز الرئيسي في تشغيل وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي؟.

ج. من أكثر مهام مسؤول حسابات التواصل الاجتماعي أهمية والتي لا تنتهي، ضرورة وضع خطة زمنية عملية لإدارة الوقت، وتنفيذها لإنجاز المهام المحددة، والتخطيط لكل حساب على حده، فلا يُفضل التواجد على أكثر من حساب في وقت واحد، حيث يؤثر ذلك على إنجاز مهام كل منها، من المهم في هذه المرحلة تحديد وقت زمني مخصص لكل حساب على حسب أولوية العمل، لأن الهدف من إدارة الوقت ليس مجرد إنجاز المهام في الوقت المحدد، بل العمل على رفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة فاعلية الأداء.