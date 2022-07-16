في 6 سنوات.. 15 قمة عربية ودولية وإسلامية تستضيفها المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - استضافت المملكة خلال 6 أعوام، 15 قمة عربية ودولية، بينها 5 قمم خليجية، وقمتان عربيتان، و3 قمم إسلامية، و5 قمم سعودية أمريكية.

وأقيمت القمة الخليجية الـ 42 في المملكة بتاريخ 18 ديسمبر 2021، والقمة الخليجية الـ 41 في العلا بتاريخ 5 يناير 2021، والقمة الخليجية الـ 40 في الرياض 10 ديسمبر 2019، والقمة الخليجية الاستثنائية في الرياض 2019، والقمة الخليجية الـ 39 في الرياض بتاريخ 9 ديسمبر 2018.

واستضافت المملكة القمة السعودية الأمريكية في الرياض، والقمة الخليجية الأمريكية والقمة العربية الإسلامية الأمريكية في مايو 2017، والقمة السعودية الأمريكية وقمة جدة للأمن والتنمية في يوليو 2022.

وشهدت العاصمة المقدسة القمة العربية الاستثنائية في مايو 2019، فيما أقيمت القمة العربية 29 في الظهران أبريل 2018.

وشهدت العاصمة المقدسة أيضًا مؤتمر القمة الإسلامي الـ 14 في مايو 2019 فيما أقيمت قمة مجموعة الـ 20 عن بعد في الرياض وقمة مجموعة الـ 20 في الرياض 2020.