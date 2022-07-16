شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. عملاق سعودي يقترب من ضم صخرة الزمالك المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأاولى من صباح اليوم السبت بوجود رغبة لدى واحد من الأندية المنافسة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم لضم نجم دفاع الزمالك المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الأتفاق يقترب من خطف محمود علاء من الزمالك

محمود علاء

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن بعض التقارير الإعلامية الصادرة من المملكة أكدت بأن هناك عرض سعودي من جانب إدارة نادي الإتفاق للحصول على توقيع مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

حيث يسعى الفرنسي باتريس كارتيرون إلى التعاقد مع محمود علاء بحكم معرفته الكاملة بإمكانيات اللاعب الذي تولى تدريبه في الولاية الأخيرة له رفقة القلعة البيضاء قبل إنتقاله لتدريب نادي الاتفاق ويريد إستقطابه لتدعيم خط دفاع العملاق السعودي.

ماذا قدم محمود علاء مع الزمالك خلال مسيرته

يُذكر أن محمود علاء قد إنضم لصفوف القلعة البيضاء في صيف العام 2017 وخاض خلال تلك الفترة 171 مباراة نجح خلالها في تسجيل 40 هدفًا بالإضافة إلى صناعة ثلاثة تمريرات حاسمة وساهم في تتويج فريقه بثلاثة ألقاب على المستوى المحلي والقاري.

وينتظر نادي الاتفاق بدء معسكره الإعدادي الخاص بإنطلاقة الموسم الكروي القادم 2022-2023 في العاصمة التركية حيث سيبدأ يوم 24 يوليو الجاري وينتهي بنهاية يوم 18 أغسطس المقبل.