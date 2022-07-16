شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري الممتاز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الأهلي اليوم السبت مواجهة من العيار الثقيل تلك التي تجمعه بفريق نادي بيراميدز في الموقعة التي تجمع بينهما على ملعب إستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي لحساب مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الجاري 2022-2023.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة بيراميدز

سواريش

وقبل المباراة إستقر البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للقلعة الحمراء على التشكيلة التي سيخوض بها تلك المواجهة وتأتي وفق ما يلي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمد شريف - صلاح محسن

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وبيراميدز

وقبل إنطلاقة صافرة تلك المواجهة يحتل النادي الأهلي المركز الثالث على لائحة ترتيب البطولة برصيد 48 نقطة من 22 مباراة فقط في المقابل يحتل الفريق السماوي المركز الثاني برصيد 49 نقطة بعد ان لعب بيراميدز حتى الآن 24 مواجهة أي بمواجهتين أكثر من المارد الأحمر.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة لها

تنطلق المواجهة بين العملاقين في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أم القرى الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة وتنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة أون تايم سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها محمد الكواليني عبر القناة الصوتية الأولى فيما يتولى التعليق عبر القناة الصوتية الثانية الفلسطيني هشام معمر.