ولي عهد الكويت: العلاقات الخليجية الأميركية شهدت إنجازات كبيرة

محمد بن مسعود - الدمام - دعا ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم السبت، إيران، إلى التعاون مع وكالة الطاقة الذرية، وجعل منطقة الخليج والشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. وأوضح ولي عهد الكويت خلال كلمته امام قمة جدة للأمن والتنمية، أن الكويت تتذكر الدور البارز الذي قامت به الولايات المتحدة في التصدي للعدوان جنبا إلى جنب مع دول مجلس التعاون وعلى رأسها السعودية، قي عملية تحرير دولة الكويت من الغزو العرقي الغاشم. وأضاف أن مجلس التعاون حقق النهضة والازدهار للشعوب الخليجية، مؤكدا أن مجلس التعاون ماضون في مساعيهم الحميدة نحو تعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. وتابع ولي عهد الكويت قائلا إنهم في دول مجلس التعاون، يأملون في أن تكون هذه القمة بداية جديدة لحل مشكلة القضية الفلسطينية. وندد بالهجمات الإرهابية ضد السعودية والإمارات، مثمنا جهود مجلس القيادة الرئاسي اليمني، نحو تحقيق الأمن والاستقرار باليمن. وأكد ولي العهد الكويتي على موقف بلاده بخصوص الأزمة الأوكرانية، واحترام سيادة الدول والقانون الدولي وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية. أخبار قد تهمك ودعا ولي عهد الكويت إلى طوي صفحة الماضي مع العراق والعمل على بناء الثقة المتبادلة بين البلدين.

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