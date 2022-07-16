نيابة عن خادم الحرمين .. ولي العهد يستقبل قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في قمة جدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بمركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات في جدة، اليوم، أصحاب الجلالة والفخامة والدولة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، المشاركين في “قمة جدة للأمن والتنمية”. ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة. أخبار قد تهمك

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