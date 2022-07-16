محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت البعثة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، تمديد مدة صلاحية تأشيرة الزيارة للمواطنين السعوديين إلى عشر سنوات.
وقالت البعثة، في بيان، عن صدور “قرار بتمديد مدة صلاحية التأشيرة بناة على جهود سابقة لتسهيل السفر لأغراض السياحة والتجارة. صدر هذا القرار مكملاً لبرنامج الإعفاء من المقابلة والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام”.
وأضافت البعثة، في بيان، إنه “بموجب برنامج الإعفاء من المقابلة. قد يتأهل المواطنون السعوديون الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًاء والراغبين في تجديد تأشيرات الزيارة التي انتهت صلاحيتها لمدة لا تقل عن 48 شهرا للحصول على إعفاء من المقابلات الشخصية”.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر البعثة الأمريكية: تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة للمواطنين السعوديين إلى 10 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.