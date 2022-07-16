البعثة الأمريكية: تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة للمواطنين السعوديين إلى 10 سنوات

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت البعثة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، تمديد مدة صلاحية تأشيرة الزيارة للمواطنين السعوديين إلى عشر سنوات.

وقالت البعثة، في بيان، عن صدور “قرار بتمديد مدة صلاحية التأشيرة بناة على جهود سابقة لتسهيل السفر لأغراض السياحة والتجارة. صدر هذا القرار مكملاً لبرنامج الإعفاء من المقابلة والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام”.

وأضافت البعثة، في بيان، إنه “بموجب برنامج الإعفاء من المقابلة. قد يتأهل المواطنون السعوديون الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًاء والراغبين في تجديد تأشيرات الزيارة التي انتهت صلاحيتها لمدة لا تقل عن 48 شهرا للحصول على إعفاء من المقابلات الشخصية”.