الرئيس السيسي: نجدد عزمنا على تطوير الشراكة بين الدول العربية والولايات المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - ولفت إلى أنه لا مكان للمليشيات ومفهوم المرتزقة وعصابات السلاح في المنطقة، وعلى داعميها أن يراجعوا حساباتهم وتقديراتهم الخاطئة. وأوضح الرئيس السيسي، في كلمته خلال قمة جدة، أنه لا تهاون في الأمن القومي وما يحمله من خطوط حمراء، مؤكدا ضرورة تكثيف مساعي السلام في المنطقة. أخبار قد تهمك وأشار إلى ، أن بناء المجتمعات من الداخل على أسس الديمقراطية والمواطنة هو الضامن لسياسة الاستقرار بالمفهوم الشامل، مما يتطلب تعزيز دور الدولة الوطنية وتطوير ما لديها من كوادر. وأكد السيسي، ضرورة تعزيز المناخ الداعم للحقوق والحرية وتعزيز دور المرأة والمجتمع الديني، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف مسيرة الإصلاح الاجتماعي.

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