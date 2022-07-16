شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. النصر يضع الرتوش الأخيرة على ضم نجم أهلي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير إعلامية سعودية، عن اقتراب نادي النصر السعودي من ضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد برنامج "الحصاد الرياضي"، أن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، بات قريب من الحصول على توقيع عبدالرحمن غريب نجم الأهلي والمنتخب السعودي، على سبيل الإعارة.



النصر يقترب من نجم المنتخب السعودي

عبدالرحمن غريب



وتابعت: "إدارة النصر قد اقتربت من إنهاء صفقة لاعب الأهلي عبدالرحمن غريب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعد الاتفاق مع اللاعب وناديه".

وأضافت: "التعاقد مع اللاعب سيأتي بعد موافقة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، الذي تابع مستوى اللاعب ورحب بتواجده داخل صفوف العالمي".

كأس العالم يتسبب في رحيل نجم أهلي جدة



ويسعى عبدالرحمن غريب، للرحيل عن صفوف أهلي جدة بالموسم الجديد، بعدما هبط الفريق إلى منافسات دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.

وأشار البرنامج، إلى أن اللاعب يفضل الرحيل على سبيل الإعارة، من أجل الحفاظ على مكانته في المنتخب السعودي تحت قيادة هيرفي رينارد الذي يستعد لنهائيات كأس العالم المقبلة.

وبدأ لاعبو فريق أهلي جدة، البحث عن عروض للرحيل بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى، حيث طلب أكثر من لاعب السماح له بالمغادرة بالميركاتو الصيفي.



ويبحث نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، عن تدعيمات قوية للفريق تحت قيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني الجديد، قبل بداية منافسات الموسم الجديد.



النصر يواصل تلبية مطالب جارسيا بالتعاقدات القوية



ويواصل العالمي تعاقداته القوية استعدادًا للموسم الجديد، حيث وقع في وقت سابق مع الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس المرمى، والإيفواري غيسلان كونان لتدعيم الجبهة اليسرى.