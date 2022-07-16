شكرا لقرائتكم خبر عن غلطة سراي بصدد تقديم عرض لضم فينسنت أبو بكر من النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة اليوم السبت من العاصمة التركية وجود رغبة قوية لدى إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي التركي من أجل تقديم عرض لفريق نادي النصر من أجل ضم الدولي الكاميروني فينسنت أبوبكر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

غلطة سراي يتأهب لتقديم عرض من أجل أبوبكر

وقالت صحيفة فوتوماك التركية أن فريق نادي غلطة سراي بدأ بالفعل محاولاته من أجل الحصول على توقيع أبوبكر بعد أن بات اللاعب الهدف الأبرز لهم منذ بداية اليوم الأول لسوق الانتقالات الصيفية 2022.

ومن المُنتظر أن تقدم إدارة العملاق التركي عرض للنصر من أجل شراء عقد الدولي الكاميروني والذي سيحصل على قرابة الثلاثة ملايين يورو راتب سنوي بعقد يمتد لأربعة مواسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة مقتنعة تمامًا بقدرتها على توفير كافة المغريات التي تسمح للاعب بالعودة من جديد لكرة القدم التركية بعد ان مثل بشكتاش في السابق.

مسيرة فينسنت أبوبكر

يُذكر أن اللاب الذي تبلغ قيمته السوقية 7 ملايين يورو قد توج مع فريق نادي بشكتاي ببطولة الدوري التركي مرتين وكأس تركيا خلال الفترة بين موسمي 2016-2017 و2020-2021

في الوقت الذي لعب فيه لأندية بورتو في الدوري البرتغالي ومثل نادي القطن الكاميروني بجانب الثنائي الفرنسي لوريان وفالينسيان وشارك مع منتخب بلاده في 87 مباراة دولية وسجل رفقة الأسود 33 هدفًا.