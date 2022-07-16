شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تدخل جارسيا.. نجم المنتخب البلجيكي يقترب من النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب نادي النصر السعودي من الحصول على خدمات نجم المنتخب البلجيكي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبحث نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، عن تدعيمات قوية للفريق تحت قيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني الجديد، قبل بداية منافسات الموسم المقبل.



جارسيا يُقنع جايسون باللعب ضمن صفوف النصر

جايسون



وأكدت صحيفة "الميدان الرياضي السعودي"، أن جايسون دينايير مدافع فريق ليون الفرنسي والمنتخب البلجيكي، بات قريب من ارتداء قميص العالمي بالموسم الجديد.

وتابعت: "اللاعب البلجيكي رحب بالتواجد في فريق النصر واللعب بقميصه، بعد حديث جارسيا معه ونجح بالفعل بإقناعه والحصول على موافقته للتواجد معه".



النصر يواصل تلبية مطالب جارسيا بالتعاقدات القوية



ويواصل العالمي تعاقداته القوية استعدادًا للموسم الجديد، حيث وقع في وقت سابق مع الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس المرمى، والإيفواري غيسلان كونان لتدعيم الجبهة اليسرى.

ويأتي تحرك النصر نحو التعاقد مع دينايير، بناءً على طلب جارسيا الذي أشرف على تدريبه، من أجل تدعيم مركز قلب الدفاع، والاستفادة منه في مركز الظهير الأيمن ومحور الارتكاز.



النصر يقترب من جايسون مجانًا



ومن المقرر أن تكون صفقة جايسون مجانية حال إتمامها، خاصةً أن اللاعب عقده انتهى هذا الشهر مع فريق ليون، وينظر للعروض المقدمة إليه في الوقت الحالي.

ويعتبر جايسون من الأسماء القوية في خط الدفاع، ويشارك مع منتخب بلاده بصفة مستمرة حيث لعب 35 مباراة دولية، وشارك مع بلاده في التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة، بالإضافة إلى أنه خاض دوري الأمم الأوروبية وتبلغ قيمته التسويقية 14 مليون يورو.