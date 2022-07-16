شكرا لقرائتكم خبر عن 477 مخالفة على صوالين الحلاقة والتزيين النسائي بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت جولات الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة على صوالين الحلاقة الرجالية ومراكز التزيين النسائي خلال أيام عيد الأضحى، 477 مخالفة بلدية، وذلك في إطار حملتها المشددة ضمن خطة موسم الحج.

ونفذت الأمانة عبر برنامج إجادة 400 جولة ميدانية استهدفت صوالين الحلاقة الرجالية والتزيين النسائي، ونتج عن ذلك رصد 300 منشأة مخالفة واتخذت في حقها الإجراءات النظامية وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبينت أن أبرز المخالفات المرصودة تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، وعدم استعمال أدوات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد، وإهمال صيانة ونظافة وتعقيم الأجهزة والأدوات، بالإضافة لاستخدام مواد ومستحضرات ومساحيق غير مصرح بها، وعدم ارتداء القفازات وغطاء الرأس والزي الموحد، وغيرها من المخالفات الأخرى. وأشارت أمانة جدة إلى أن جهودها الرقابية تهدف إلى رفع مستوى امتثال المنشآت، وحماية الصحة العامة، وتحقيق رضا السكان وزائري المحافظة خلال الموسم والإجازة.