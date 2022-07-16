اخبار الخليج – أمانة النواب تعلن بدء التسجيل في برنامج التهيئة البرلمانية للمترشحين الجدد لانتخابات 2022

ومن المقرر أن يتضمن برنامج التهيئة للمترشحين الجدد لانتخابات 2022م في اليوم الأول المقرر له 21 سبتمبر 2022م : قراءة في دستور مملكة البحرين وقانون مباشرة الحقوق السياسية ، اختصاصات مجلس النواب مقارنة باختصاصات المجلس البلدي ، الدبلوماسية البرلمانية ، مدونة السلوك البرلماني ، آلية جلسة افتتاح دور الانعقاد والجلسة الأولى (الإجرائية) وأداء القسم ، الأدوات التشريعية والسياسية الرقابية ، جلسات مجلس النواب العادية والاستثنائية مع جولة استطلاعية في قاعات اللجان والجلسات، ومكاتب رؤساء اللجان والنواب.
بجانب التعرف على الأدوات التشريعية والسياسية الرقابية ، حقوق وواجبات النائب والحصانة البرلمانية ، الرد على الخطاب الملكي السامي وبرنامج عمل الحكومة ، الدور المالي لمجلس النواب ومشروع الميزانية العامة للدولة والحساب الختامي ، الأمانة العامة لمجلس النواب: الجانب القانوني لدور الأمانة العامة.
فيما سيخصص برنامج الثقافة البرلمانية بنسخته الرابعة لثلاث فئات هي : فئة الشباب والمقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022م ، فئة الناشئة والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2022م ، وفئة العموم والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس 2022م ، ومن المقرر أن يتضمن البرنامج آليات المشاركة السياسية ( الترشيح والانتخابات ) ، تمكين الشباب ودورهم في التنمية ، الهوية الوطنية ( بحريننا ) ، التأثير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، التعبير عن الرأي وعرض الأفكار ، لقاء مع نائب ( تجربة برلمانية ودروس مستفادة ) .
بالإضافة إلى الفيديو التعريفي عن اختصاصات السلطة التشريعية ، دور مجلس النواب في تعزيز حماية وممارسة حقوق الطفل والناشئة ، التعبير عن الرأي وعرض الأفكار ، آليات العمل في لجان المجلس وجولة لقاعات اجتماعات اللجان ، آليات العمل في جلسات المجلس وجولة للقاعة الرئيسية لجلسات المجلس ، مسابقة أفضل المداخلات الخطابية .
علماً بأن البرنامج سيكون حضورياً ، وكذلك لمن يرغب في المشاركة عن بُعد عبر برنامج زووم ، ولسوف يكون التسجيل عن طريق الرابط التالي : https://forms.office.com/r/YeAYTDZixF . ولمزيد من الاستفسار يمكن للراغبين التواصل عبر هاتف رقم ( 17748741 ) الأستاذة رباب العرادي رئيسة قسم التدريب البرلماني بالأمانة العامة لمجلس النواب .
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كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – أمانة النواب تعلن بدء التسجيل في برنامج التهيئة البرلمانية للمترشحين الجدد لانتخابات 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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