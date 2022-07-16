اخبار الخليج – أمانة النواب تعلن بدء التسجيل في برنامج التهيئة البرلمانية للمترشحين الجدد لانتخابات 2022

محمد بن مسعود - الدمام - تدشن الأمانة العامة لمجلس النواب برنامج التهيئة للمترشحين الجدد للانتخابات البرلمانية 2022م وبرنامج الثقافة البرلمانية للشباب والناشئة والعموم في نسخته الرابعة وذلك نهاية الشهر الجاري ، وذلك تعزيزاً لنشر الثقافة البرلمانية والانتخابية في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه .

ومن المقرر أن يتضمن برنامج التهيئة للمترشحين الجدد لانتخابات 2022م في اليوم الأول المقرر له 21 سبتمبر 2022م : قراءة في دستور مملكة البحرين وقانون مباشرة الحقوق السياسية ، اختصاصات مجلس النواب مقارنة باختصاصات المجلس البلدي ، الدبلوماسية البرلمانية ، مدونة السلوك البرلماني ، آلية جلسة افتتاح دور الانعقاد والجلسة الأولى (الإجرائية) وأداء القسم ، الأدوات التشريعية والسياسية الرقابية ، جلسات مجلس النواب العادية والاستثنائية مع جولة استطلاعية في قاعات اللجان والجلسات، ومكاتب رؤساء اللجان والنواب.

بجانب التعرف على الأدوات التشريعية والسياسية الرقابية ، حقوق وواجبات النائب والحصانة البرلمانية ، الرد على الخطاب الملكي السامي وبرنامج عمل الحكومة ، الدور المالي لمجلس النواب ومشروع الميزانية العامة للدولة والحساب الختامي ، الأمانة العامة لمجلس النواب: الجانب القانوني لدور الأمانة العامة.

فيما سيخصص برنامج الثقافة البرلمانية بنسخته الرابعة لثلاث فئات هي : فئة الشباب والمقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022م ، فئة الناشئة والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2022م ، وفئة العموم والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس 2022م ، ومن المقرر أن يتضمن البرنامج آليات المشاركة السياسية ( الترشيح والانتخابات ) ، تمكين الشباب ودورهم في التنمية ، الهوية الوطنية ( بحريننا ) ، التأثير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، التعبير عن الرأي وعرض الأفكار ، لقاء مع نائب ( تجربة برلمانية ودروس مستفادة ) .

بالإضافة إلى الفيديو التعريفي عن اختصاصات السلطة التشريعية ، دور مجلس النواب في تعزيز حماية وممارسة حقوق الطفل والناشئة ، التعبير عن الرأي وعرض الأفكار ، آليات العمل في لجان المجلس وجولة لقاعات اجتماعات اللجان ، آليات العمل في جلسات المجلس وجولة للقاعة الرئيسية لجلسات المجلس ، مسابقة أفضل المداخلات الخطابية .

علماً بأن البرنامج سيكون حضورياً ، وكذلك لمن يرغب في المشاركة عن بُعد عبر برنامج زووم ، ولسوف يكون التسجيل عن طريق الرابط التالي : https://forms.office.com/r/YeAYTDZixF . ولمزيد من الاستفسار يمكن للراغبين التواصل عبر هاتف رقم ( 17748741 ) الأستاذة رباب العرادي رئيسة قسم التدريب البرلماني بالأمانة العامة لمجلس النواب .