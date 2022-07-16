اخبار دوليه – السعودية وأمريكا.. عقود وعينُ قَلم

محمد بن مسعود - الدمام - العلاقات السعودية الأمريكية تلك العلاقات التي تمتد لأكثر من ثمانين عاماً تكتسب صفة خاصة مكنتها من الاستدامة عبر سنين من الشراكة في مختلف المجالات التجارية والتعليمية والأمنية وغيرها من آفاق تلك الشراكة ، وتكمن الخصوصية هنا في طبيعة التحديات التي مرت بها تلك العلاقة وكيف تمكنت من تجاوزها بل لتعود في كل مرة بهيئة أكثر إنسجاماً وتفهماً وإلتقاءاً في وجهات النظر وتقدير المصالح، ولو أسقطنا على هذه القاعدة العلاقات البشرية بين افراد ينتمون لنفس الموقع الجغرافي والعرق والمعتقد لوجدنا انها مع مرور السنين سينوبها جوانب عدة من التقلبات والاختلافات، فكيف حين يكون الأمر مع علاقات بين بلدين يتمتعان بقوة وتأثير إقليمي وينتمون لأبعاد مختلفة جغرافية وعرقيا ودينياً، بلا شكل الإجابة ستجدونها في أصل السؤال.

الزيارة التي يقوم بها فخامة الرئيس/ جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة الرسمية إلى المملكة العربية السعودية يومي 15 و 16 يوليو 2022م، بدعوة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله»، تأتي تعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والرغبة المشتركة في تطويرها في كافة المجالات، فهي إمتداد لعدة زياراة تبدالها قادة البلدين خلال عقود مضت وهنا وقفة مع المعنى العميق لذلك الحراك الدبلوماسي، فزيارة الرئيس الأمريكي للمملكة تحمل دلالة واضحة على حرص بلاده أن تحفاظ على علاقة راسخة واستراتيجية مع الحليف الأهم في المنطقة ، ولعل الكفة تميل دوما للجانب السعودي حين يتعلق الأمر بالاتزان الذي يصاحب التحديات وتكون نتيجته استمراراً لتلك الصداقة ، عطفاً على ما يتصف به النهج السياسي للمملكة من ثبات في المبدأ ومرونة في التقارب، وهو ما يقابله تحولات تفرضها الطبيعة الفيدرالية للولايات المتحدة على إستراتيجياتها الخارجية التي تتغير وتتقلب موازينها في كل مرة تحاول ادارة جديدة إعادة الحسابات في مفاصل القوى لعلاقاتها بما يخدم مصالحها وشراكاتها.. واليوم تأتي زيارة الرئيس بايدن إلى المملكة كدلالة أخرى على كافة الحثيثيات الآنفة الذكر وساعية لتعزيز إستدامة العلاقات السعودية الأمريكية رغم كل ما جال في فضائها خلال الاعوام الماضية.

التمثيل الدبلوماسي يلعب دوراً هاماً ومحورياً في التأثير على مسارات علاقات الدول ويسهم في رسم خارطة طريقها، وما تقوم سفيرة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان من جهود حثيثة ونشاطات متنوعة، هو بمثابة إمتداد لما قامت به البعثة السعودية في امريكا لسنوات من أدوار هامة وفاعلة في سبيل المساهمة بتقوية العلاقات التاريخية السعودية الأمريكية خاصة انها خريجة مدرسة والدها الأمير بندر بن سلطان ،السفير السعودي السابق في واشنطن وأحد عرابي هذه العلاقة.

ولكي يكون المشهد مكتملاً فالأدوار التي تقوم بها البعثة الأمريكية في المملكة ممثلة بالسفارة في الرياض والقنصليات في الظهران وجدة ، تلعب دوراً فائق الأهمية في تقوية هذه الشراكة وتذليل أي عقبات قد تحول دون إتمام مصلحة تجارية أو تعليمة وكذلك سياسية، كل ما الخليج 365 أمر لمسته عن قرب بحكم طبيعة عملي كصحفي مهتم بالشؤون الدولية ، والذي يدفعني لإعادة طرح الفكرة بأن يكون لدينا مركز إعلامي متخصص في العلاقات الدولية يضم فريقاً مشتركاً من كلال البلدين ويخاطب جمهورهما فذلك سوف يكون بمثابة النافذة التي تصنع الحقيقة بعيداً عن ذلك الاجتهاد لوسائل إعلامية تدفعها اجندات سياسية أو مصالح شخصية ، ونأمل أن يرى النور في القريب العاجل ليكون له أثر أيجابي في العلاقات السعودية الأمريكية خلال العقود القادمة.

بقلم: بندر الورثان / إعلامي وكاتب سعودي متخصص في الشؤون الدولية