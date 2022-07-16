أمانة الشرقية تزرع أكثر من 5000 شتلة ريحان محلي في أنحاء محافظة القطيف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

زرعت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من ٥٠٠٠ شتلة ريحان محلي في مختلف أنحاء محافظة القطيف، وذلك ضمن إستراتيجية الأمانة للتنويع في الغطاء النباتي في المحافظة.

وأوضحت الأمانة أن أعمال زراعة الريحان والزهور الصيفية المتنوعة تأتي ضمن مبادرة ” القطيف خضراء ” وتحسيناً للمشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة، وقد استهدفت زراعة شتلات الريحان: الشوارع، والطرق الرئيسية، والساحات، والمنتزهات.

وأشارت إلى أن هناك عدداً من الأهداف التي تسعى لتحقيقها من خلال أعمال الزراعة المختلفة، وهي تحسين البيئة المحلية، والإسهام في التوازن البيئي من خلال تقليل عملية التلوث، إضافة إلى دور النباتات في حماية البيئة، إضافة إلى الدور التجميلي لترسم لوحة فنية تسهم في إضافة أجواء جميلة، مؤكدة أنها مستمرة في أعمال الشجير وزيادة مساحة الرقعة الخضراء وفق الخطة إستراتيجيتها بهدف مضاعفة مساحة المسطحات الخضراء، وتكثيف أعمال التشجير بالشوارع الرئيسة والمداخل تماشياً مع زيادة النمو العمراني والسكاني الذي تشهده المحافظة.