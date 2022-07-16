اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يستقبل رئيس الوزراء العراقي ويؤكد وقوف المملكة إلى جانب العراق لتعزيز أمنه واستقراره

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة وسبل تنمية التعاون الثنائي على مختلف المستويات، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأشاد جلالة الملك المعظم بالعلاقات الثنائية التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأكد جلالته وقوف مملكة البحرين إلى جانب العراق في مساعيه نحو تعزيز أمنه واستقراره من أجل تحقيق تطلعات شعبه الشقيق في التقدم والازدهار.
ومن جهته؛ أعرب رئيس الوزراء العراقي عن جزيل شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لما أبداه جلالته من حرص واهتمام بتعزيز علاقات البلدين الشقيقين، وعلى مواقف مملكة البحرين العربية الأصيلة
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