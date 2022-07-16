شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الرائد يستهدف ضم المغربي زهير فضال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد السعودي بصدد تقديم عرض رسمي للحصول على خدمات الدولي المغربي زهير فضال.

الرائد السعودي يقترب من ضم زهير فضال

زهير فضال

وقالت صحيفة الرياضية السعودية أن الرائد يدرس تقديم عرض للدولي المغربي مقابل 1.5 يورو سنويًا من أجل إقناعه بالإنضمام لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقامت إدارة نادي الرائد بفتح مفاوضات مع اللاعب مستغلة نهاية عقده مطلع شهر يوليو الجاري مع فريقه سبورتينج لشبونة البرتغالي.

مسيرة زهير فضال

وسبق وأن لعب البالغ من العمر اثنين وثلاثين عامًا في الكثير من الأندية وذلك منذ بداية مسيرته الكروية التي إنطلقت في العام 2008 حيث مثل الثنائي الإيطالي باليرمو وبارما.

في الوقت الذي دافع فيه فضال عن قمصان ليفانتي وريال بيتيس في الدوري الاسباني قبل أن يقضي الموسمين الأخيرين مع فريق نادي سبورتينج لشبونة.

الرائد يحاول ضم إدواردو هنريكي

وفي سياق آخر تحاول إدارة نادي الرائد تكثيف مفاوضاتها لإقناع لشبونة بالموافقة على رحيل إدواردو هنريكي لصفوف الفريق بعد أن لعب معارًا الموسم الماضي لصفوف نادي الرائد.