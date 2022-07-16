عاجل .. انطلاق قمة جدة للأمن والتنمية بمشاركة الرئيس “بايدن”

محمد بن مسعود - الدمام - بوصول أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني اكتملت الوفود المشاركة في قمة “جدة” للأمن والتنمية.

وانطلقت أعمال القمة منذ قليل ، حيث تحتضن المملكة ، «قمة جدة للأمن والتنمية»، في مدينة جدة، والتي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدفُ القمة المشتركةُ إلى تأكيد الشراكة التاريخية بين هذه الدول، وأهمية التعاون الوثيق والرؤى المشتركة حيال عددٍ من القضايا والأوضاع في المنطقة، وتعميق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وأهمية تطوير سبل التعاون والتكامل فيما بين دول القمة، وبناء مشاريع مشتركة تسهمُ في تحقيق تنمية مستدامة في المنطقة، والتصدي الجماعي للتحديات البيئية.