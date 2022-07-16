ملك البحرين: دور فاعل للسعودية بقيادة خادم الحرمين إقليميا ودوليا

محمد بن مسعود - الدمام -

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أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عن بالغ سعادته واعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع السعودية والبحرين والشعبين الشقيقين وما يجمعهما من أواصر الود والتقدير والاحترام.

وقال ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في كلمة له قبل انعقاد «قمة جدة للأمن والتنمية»: «نعرب عن عميق شكرنا وتقديرنا لأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على دعوته الكريمة لنا للمشاركة في أعمال قمة جدة للأمن والتنمية».

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وأضاف لدى وصوله إلى جدة بهذه المناسبة: «إن انعقاد هذه القمة المهمة يمثل فرصة مناسبة لترسيخ علاقات الشراكة الإستراتيجية الوثيقة بين دولنا الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية، ومواجهة التحديات المحدقة بالمنطقة، وتعزيز جهودنا المشتركة لحماية الأمن والاستقرار الإقليمي والدفاع عن المصالح العالمية، وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة للسلام والنماء والازدهار».

وأضاف: «في هذا المقام لا يسعنا إلا أن نُحيي الدور الحيوي الفاعل الذي تقوم به السعودية الشقيقة، بقيادة أخينا خادم الحرمين الشريفين، على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومساعيها المخلصة والدائمة لتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين دولنا والدول الحليفة والصديقة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم أجمع، متطلعين إلى أن تكون هذه القمة خطوة مهمة لتحقيق ما تتطلع إليه دولنا وشعوبنا من أمن وسلام وتقدم وازدهار».