اخبار الخليج – وزير شؤون البلديات والزراعة يؤكّد على مضاعفة الجهود لتطوير مرافق السوق المركزي

محمد بن مسعود - الدمام - أكّد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة الحرص على مضاعفة الجهود لتطوير السوق المركزي بالمنامة بما يتناسب مع متطلبات المواطنين ومرتاديه، إضافة إلى توفير كافة الخدمات التطويرية لاستيعاب حاجة التجار والباعة فيه، ومواكبة التطورات الحديثة للأسواق المركزية من مرافق وخدمات.

وأشار المبارك الى أن السوق المركزي في العاصمة المنامة هو أحد أهم وأبرز الأسواق المركزية وأكبرها في مملكةالبحرين، وهو نقطة ارتكاز لعميات بيع المواد الغذائية والتي من خلاله يتم تزويد كافة مناطق البحرين، حيث يبلغ مساحته 141 ألف متر مربع شامل لثلاث مجمعات تجارية كبرى، ويتضمن أيضاً 665 وحدة تجارية، مشيراً إلى أن أعمال تطوير السوق تسير بشكل مستمر لتأمين كافة الاحتياجات اللازمة.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها سعادته بمعية سعادة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات، والمهندس صالح طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة، والمهندس محمد سعد السهلي مدير عام أمانة العاصمة، وعدد من مسولي الوزارة.

وخلال الجولة؛ تم الاطلاع على خطط المشاريع التي سيتم تنفيذها في السوق المركزي وتحسين الخدمات ومن أهمها؛ مشروع تنظيم مواقف الشاحنات بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشروع إعادة تأهيل المرافق وتظليل منطقة الشحن والتفريغ الذي يتم من خلالها عرض المواد الغذائية بالجملة، بالإضافة إلى مشروع تركيب مكثفات الطاقة في محطات الكهرباء الفرعية داخل السوق والتي يبلغ عددها 6 محطات، والتي من المؤمل أن تسهم في تقليل استهلاك الطاقة في السوق بشكل عام ما بين 10 – 15%.

وشدّد الوزير على أهميّة استكمال مشروع تطوير مرافق السوق وفق ما هو مخطط له، وتظليل منطقة مزاد الأسماك والتي تبلغ (932) متر مربع، وسرعة تركيب الإنارة من خلال استخدام الإنارة عبر الخلايا الشمسية في مختلف مناطق السوق واستبدال الإضاءة في سوق الأسماك والفواكه عبر نظامLED ، منوّهاً بضرورة استخدام الطاقة المتجددة لتقليل استهلاك الكهرباء.

وأشاد الوزير بجهود ومتابعة رئيس وأعضاء مجلس أمانة العاصمة في متابعة مشروع تطوير السوق المركزي وحرصهم على نقل وترجمة احتياجات الباعة ومرتادي السوق بما يرفد المشروع بالخدمات والأولويات اللازمة.

من جانبه؛ صرح سعادة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات، أنّ الوزارة مستمرة في تكثيف التشجير بالسوق المركزي ضمن استراتيجية التشجير وزيادة الرقعة الخضراء، والتي تسهم في تحسين البيئة داخل السوق وزيادة مساحات الظل في السوق.

وفيما يتعلق بالمكيفات في السوق؛ قال وكيل البلديات إنّ أعمال الصيانة والتطوير في السوق المركزي مستمرة، وتم توجيه أمانة العاصمة بتكثيف أعمال الصيانة للمكيفات وزيادة عدد ضواغط التكييف في سوق اللحم، مشيراً إلى أنه من أجل استمرارية أعمال التأهيل بالسوق المركزي تم تعيين شركة لصيانة مكيفات هواء للقيام بعمليات الصيانة اليومية والكشف عن الأعطال مع المعاينات الدورية لكل المساحات المكيفة بالسوق وللقيام بمتابعة العمل،إلى جانب تخصيص فريق صيانة متكامل يعمل على مدار الساعة.

بدوره؛ قال المهندس صالح طرادة إنّ مجلس أمانة العاصمة يضع نصب عينيه احتياجات المواطنين والمقيمين ويدعم كل خطط التطوير وإعادة التأهيل لكل مكونات السوق المركزي، وقد تمّ رفع تقرير إلى الجهاز التنفيذي بهذا الخصوص، مضيفاً بأنّ السوق المركزي يعتبر المرتكز الأساس لكل الأسواق الفرعية الأخرى في المملكة وأحد مقوّمات ومتطلبات الأمن الغدائي البالغ الأهمية في وقتنا الحالي، ومؤكداً بأنّ مجلس الأمانة يتطلع إلى تنفيذ جميع المشاريع والمبادرات والبرامج بما يتلاءم مع الأهمية الكبرى لهذا السوق الحيوي ودعمه بكافة الخدمات اللوجستية والبنية التحتية التي تسهل على التُجّار والمواطنين الاستفادة منه بالشكل الأمثل والحفاظ على الإيرادات و بما يتواءم مع برنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة .