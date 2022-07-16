الرئيس المصري يلتقي نظيره الأمريكي على هامش قمة جدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم السبت بنظيره الأمريكي جو بايدن، وذلك على هامش قمة جدة للأمن والتنمية.

وكان الرئيس السيسي قد وصل صباح اليوم السبت إلى مطار جدة حيث كان في استقباله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

تأتي مشاركة الرئيس السيسي في “قمة جدة” في إطار حرص مصر على تطوير الشراكة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، ويعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وكذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلا عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة.