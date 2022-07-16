شاهد.. لحظة وصول  أمير دولة قطر لمطار جدة

محمد بن مسعود - الدمام - وصل منذ قليل الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر إلى مطار جدة للمشاركة في أعمال قمة جدة للتنمية والأمن.

وكان في استقباله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث رافقه إلى جلسة الاستراحة تمهيداً لبدء عقد قمة جدة.

وتحتضن المملكة اليوم، «قمة جدة للأمن والتنمية»، في مدينة جدة، والتي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدفُ القمة المشتركةُ إلى تأكيد الشراكة التاريخية بين هذه الدول، وأهمية التعاون الوثيق والرؤى المشتركة حيال عددٍ من القضايا والأوضاع في المنطقة، وتعميق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وأهمية تطوير سبل التعاون والتكامل فيما بين دول القمة، وبناء مشاريع مشتركة تسهمُ في تحقيق تنمية مستدامة في المنطقة، والتصدي الجماعي للتحديات البيئية.