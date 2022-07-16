اخبار الخليج – وزيرا «الأشغال» و«الإسكان» يبحثان تطوير البنية التحتية لمدينة خليفة بما يلبّي احتياجات المواطنين

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج، وزير الأشغال، بسعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك في إطار مواصلة الجهود التنسيقية المشتركة بين الوزارتين لتوفير خدمات البنية التحتية للمشاريع والمدن الإسكانية بمملكة البحرين.

وشهد الاجتماع استعراض الخطط الرامية إلى ربط مشروع مدينة خليفة بشبكة الطرق الرئيسية، وشبكات مياه الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وذلك وفق المخطط العام لتنفيذ المدينة، حيث أكد الجانبان على أهمية تنسيق الجهود والخطط لإنجاز أعمال ربط المدينة حسب الجدول الزمني المخصص لذلك.

وخلال الاجتماع؛ أكد سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال أن الوزارة تولي مشاريع المدن الإسكانية الجديدة أهمية كبرى، حيث تعمل على تطوير خدمات البنية التحتية بما يواكب التطور العمراني المتسارع، وتلبية احتياجات وتطلعات المواطنين من خلال المشاريع الخدمية والتنموية وتسريع وتيرة العمل بما يحقق التكامل بين الوزارات الخدمية.

وأوضح الحواج أن مدينة خليفة تعتبر من المشاريع الإسكانية الرائدة التي ستسهم في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، حيث تعمل الوزارة على تطوير البنية التحتية من خلال توفير تطوير شبكة الطرق وخدمات الصرف الصحي، لافتاً إلى أن هذه المشاريع من شأنها أن تؤمّن انسيابية الحركة داخل المدينة وتخدم القاطنين بها.

من جانبها؛ أشادت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، بجهود وزارة الأشغال في تنفيذ المشاريع التنموية بمختلف محافظات المملكة والتي ترفد المسيرة التنموية الشاملة بالمزيد من المكتسبات، مثمنة دورها في ربط جميع المشاريع الإسكانية بالشبكات الرئيسية للبنية التحتية.

وقالت الوزيرة الرميحي إنّ ربط مدينة خليفة بالشبكات الرئيسية للبنية التحتية من شأنه خدمة قاطني المدينة، ودعم جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تنفيذ المراحل الإنشائية المستقبلية بالمدينة، بما يسهم في تنفيذ الأهداف ذات الصلة بقطاع السكن الاجتماعي وفق برنامج الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.