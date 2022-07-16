‏ولي العهد يستقبل ملك الأردن في مطار الملك عبدالعزيز في جدة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، ملك الأردن في مطار الملك عبدالعزيز في جدة للمشاركة في قمة_ط جدة للأمن والتنمية.
كما ولي العهد يستقبل قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في “قمة جدة للأمن والتنمية.
وبدأ أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في “قمة جدة للأمن والتنمية” التوافد إلى مدينة جدة اليوم.
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