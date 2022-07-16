شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اكتمال وصول رؤساء وفود الدول المشاركة في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكتمل وصول رؤساء وفود الدول المشاركة في "قمة جدة للأمن والتنمية" التوافد إلى مدينة جدة اليوم.

فقد وصل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية .

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ ( الوزير المرافق )، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي .

ويضم الوفد الرسمي المصري معالي وزير الخارجية سامح حسن شكري ، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس مصطفى كامل محمد ، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد محمد علي محمد سيد أحمد ، وسفير جمهورية مصر العربية في المملكة أحمد فاروق محمد توفيق ، والمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام عصام راضي عبدالحميد راضي ، واللواء نزيه محمد مصطفى عميرة مكتب السيد رئيس الجمهورية ، و سكرتير الرئيس العميد تامر عصام الدين فتحي إبراهيم فتحي أحمد ، وأمين رئاسة الجمهورية محمد يحيى جاد سعيد.

كما وصل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ( الوزير المرافق )، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.

ويضم الوفد الرسمي الكويتي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، ومعالي وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ومعالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية حمد راشد المري, ومدير المراسم والتشريفات مبارك جاسم الجاسم, ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم.

كما وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية (الوزير المرافق) وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل.

ويضم الوفد الرسمي الإماراتي، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني ، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي محمد الشامسي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ومعالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومعالي رئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك.

كما وصل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة سلطان عُمان.

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء والمبعوث لشؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله العنزي.

ويضم الوفد الرسمي العُماني، معالي وزير الخارجية السيد بدر بن حمد البوسعيدي، ومعالي وزير الإعلام الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي، ومعالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سعيد بن حمود المعولي، وسفير سلطنة عُمان المعتمد لدى المملكة صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، والمستشار خليفة بن حمد البادي، والمستشار سيف بن أحمد الصوافي، ورئيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن هاشل المصلحي ، والمستشار فهد بن عبدالرحمن العجيلي.

كما وصل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين, وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ( الوزير المرافق ) ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.

ويضم الوفد الرسمي البحريني صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والممثل الشخصي لجلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، والممثل الخاص لجلالة الملك سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ووزير الديوان الملكي صاحب المعالي الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة، ومستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر ،ووزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير المالية والاقتصاد الوطني معالي الشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة.

كما وصل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ( الوزير المرافق ) ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري.

ويضم الوفد الرسمي الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ابن الحسين ولي العهد بالمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة رئيس الوزراء بشر الخصاونه, ومعالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومعالي مستشار جلالة الملك علي أحمد الفزاع العواملة، ومدير مكتب جلالة الملك معالي الدكتور جعفر عبدالفتاح حسان، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد، ومدير مكتب ولي العهد السيد زيد هاني صالح البقاعين، ومدير مكتب جلالة ملك الأردن معاذ عبدالرحمن صالح الزعبي.