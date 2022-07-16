صحف قطرية: قمة جدة للأمن والتنمية فرصة لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق الأمن والسلام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أكدت الصحف القطرية، الصادرة صباح اليوم السبت، أن المشاركة الكبيرة من قادة دول المنطقة في القمة الأمريكية مع دول مجلس التعاون والأردن ومصر والعراق، في قمة جدة للأمن والتنمية، تعد فرصة للتوصل إلى تفاهمات مشتركة مع الولايات المتحدة حول أبرز الملفات والتحديات؛ بما يعزز الجهود الرامية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والازدهار، خصوصاً وأن دول مجلس التعاون إلى جانب مصر والعراق والأردن لديها شراكة استراتيجية مع واشنطن.

وقالت الصحف في افتتاحياتها اليوم السبت إن الدول المشاركة في القمة قادرة من خلال ما تمثله من ثقل قوي في المنطقة أن تحول قمة جدة للأمن والتنمية إلى محطة بارزة في طريق العمل الجماعي للتعاون في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومن ثم دفع مجالات التنمية والازدهار لتحقيق الأهداف المشتركة وبناء المستقبل.

وتحت عنوان “قمة جدة للأمن والتنمية”، قالت صحيفة (الشرق) القطرية” إن الرهانات على قمة جدة للأمن والتنمية، عالية في ظل الأزمات العديدة في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وهو ما يتطلب استثمار هذه السانحة في تعزيز العمل المشترك لإيجاد حلول سياسية للملفات الساخنة في المنطقة والعالم؛ بما يحقق مصالح الدول والشعوب العربية، وليس المصالح الأمريكية وحدها”.

واختتمت (الشرق) افتتاحيتها بالقول” العالم العربي يتطلع إلى قمة جدة وإلى القادة المشاركين، وإلى مجلس التعاون ودوله ذات الحضور والمكانة على الساحتين الإقليمية والدولية والدور المحوري لها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وكنموذج رائد للتنمية الشاملة ومحرك للاقتصاد وشريك في المستقبل.

من جهتها، أكدت صحيفة (الراية)، في افتتاحيتها اليوم، أن زيارة الرئيس جو بايدن للمنطقة تحمل الكثير من التحديات والطموحات لما يمر به العالم من اضطرابات، ناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وتداعياتها على أسعار النفط وأمن الغذاء، وما تمثله الممرات المائية بالمنطقة من أهمية لحركة التجارة العالمية.

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وقالت” يبدو الشرق الأوسط أكثر استقرارًا عنه في أوقات سابقة خاصة بعد عودة العلاقات الأمريكية مع السلطة الفلسطينية وهدنة اليمن وإنهاء المهمة القتالية للجنود الأمريكيين في العراق، دون إغفال بقاء تحديات لاسيما في جمود عملية السلام وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، إضافة إلى قضايا ليبيا وسوريا وغيرها من الملفات التي تستوجب تضافر الجهود لمعالجتها.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول”إن من المؤشرات الإيجابية حول قمة جدة التقارب اللافت والاستقرار الكبير في علاقات الدول المعنية بالقمة، ما يعزز من مخرجاتها نحو مزيد من التعاون والتنسيق بما يحقق المصالح المشتركة لكافة الأطراف وعلى كافة الصُعد السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية لخير شعوب المنطقة”.

وفي ذات السياق، أكدت صحيفة (الوطن) في افتتاحيتها اليوم، أن قمة جدة للأمن والتنمية تنعقد وسط ظروف ومتغيرات وتحديات تواجه المنطقة والعالم، وتستدعي البحث عن حلول لأزمات بعضها عمره عقود، كما هو الحال بالنسبة للقضية الفلسطينية التي كانت في صلب زيارة الرئيس بايدن للضفة الغربية وقبلها تل أبيب، وسمعنا منه تأكيدات واضحة بدعمه حل الدولتين وتذكيره بأنه كان من الداعمين الأوائل لهذا الحل.

وقالت الصحيفة” لقد كان هذا الصراع على الدوام سببا في حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، ناهيك عن الظلم الفادح الذي كابده الشعب الفلسطيني، وما زال، الأمر الذي يستدعي إعطاء هذه القضية الأولوية المطلقة على اعتبار أن إيجاد حل عادل لها سوف يسمح وحده بإشاعة أجواء الأمن والاستقرار التي طال انتظارها”.

وأضافت أن الذين يترقبون هذه القمة المهمة يدركون حجم التحديات التي دعت إليها، كما يدركون وجود مصالح وأولويات مختلفة، لكن ما يتعين الاتفاق عليه هو أن القضية الفلسطينية ستبقى مفتاح الحل لكل قضية أخرى في المنطقة، ومع تقديرنا لما أكده الرئيس الأمريكي حول حل الدولتين.

ودعت (الوطن) إلى اتخاذ خطوات فعالة عبر الدعوة لمحادثات سلام تقوم على هذا المبدأ، وتسمح في نهاية المطاف بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية المحتلة.