أمير قطر يتوجه إلى جدة للمشاركة في قمة “الأمن والتنمية”

محمد بن مسعود - الدمام - توجه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم السبت، إلى مدينة جدة للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية التي تعقد في وقت لاحق اليوم.
وذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية، حيث تعقد قمة جدة للأمن والتنمية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية وتعقد بمدينة جدة .
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