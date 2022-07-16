محمد بن مسعود - الدمام - استقبل ‎ولي العهد الأمير محمد بن نائب رئيس الوزراء والممثل الخاص لسلطان عمان لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي في ‎جدة للمشاركة في ‎قمة جدة للأمن والتنمية.

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يستقبل نائب رئيس الوزراء والممثل الخاص لسلطان عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.