شاهد.. لحظة وصول رئيس الإمارات لمطار جدة

محمد بن مسعود - الدمام - وصل منذ قليل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مطار جدة لحضور قمة جدة للأمن والتنمية. وكان في استقباله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث رافقه إلى جلسة الاستراحة تمهيداً لبدء عقد قمة جدة. أخبار قد تهمك

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