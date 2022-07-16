”الخليج 365” ترصد إقبال الإعلاميين على معرض رحلة الانتقال الأخضر للمملكة

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الدمام - شريف احمد - - معرض «رحلة الانتقال الأخضر للمملكة» يُبهر الاعلاميين الدوليين في جدة

جذب معرض «رحلة الانتقال الأخضر للمملكة» والمقام على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، الاعلاميين من مختلف دول العالم والذي يبين دور السعودية وتوجهاتها في تعزيز التحول الأخضر ضمن رؤية المملكة 2030 .

وتجولت عدسة " اليوم " في المعرض الذي يشرح مبادرتي «السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر» وأهداف المبادرتين، اللتين أطلقهما ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والمبادرات المنبثقة عنهما، وحجم الاستثمارات فيهما.

ويلقي المعرض الضوء على أهم ملامح توجهات المملكة نحو الاستدامة، ومنها تنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتطوير قطاعات اقتصادية استراتيجية، والعمل على خلق وظائف نوعية، والعمل على جذب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى 13 قطاعاً اقتصادياً استراتيجياً، تشمل 54 شركة، ويبلغ حجم الاستثمارات المستهدفة فيها نحو تريليون ريال بحلول عام 2025م.

ويُقام المعرض على مساحة تقدر بنحو 700 متر مربع، في بهو القاعة الرئيسية للاجتماعات بمركز المؤتمرات بفندق الريتز كارلتون في جدة، ويشتمل على سبعة أقسام يركز كل منها على إبراز إحدى مراحل التحول.