شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية تكشف تفاصيل تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة ١٠ سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت السفارة الأمريكية في الرياض تفاصيل اعلان تمديد مدة صلاحية تأشيرات المواطنين السعوديين الى عشر سنوات. وقالت السفارة في تصريحات خاصة لليوم، ان القرار يشمل تمديد تاشيرات الزيارة (بي 1/ بي 2) للمواطنين السعوديين من خمس سنوات إلى عشر سنوات، اعتباراً من 1 اغسطس 2022.. وأنه قد تم التوصل إلى اتفاق لتمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة وذلك من خلال التعاون الوثيق مع حكومة المملكة العربية السعودية وعلى أساس المعاملة بالمثل، لتسهيل السياحة والأعمال بين البلدين.

كما أضافت السفارة ان القرار يساهم في تسهيل السفر بشكل كبير بتلتالي في ازدهار اقتصاد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة الى تنمية الشراكات التجارية ويزيد من تعزيز التفاهم المتبادل بين المواطنين الأمريكيين والسعوديين.

وان القرار بتمديد مدة صلاحية التأشيرة قد صدر بناءً على جهود سابقة لتسهيل السفر لأغراض السياحة والتجارة. صدر هذا القرار مكملاً لبرنامج الإعفاء من المقابلة والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام. بموجب برنامج الإعفاء من المقابلة، والذي على ضوئه يتأهل المواطنون السعوديون الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، والراغبين في تجديد تأشيرات الزيارة التي انتهت صلاحيتها لمدة لا تقل عن 48 شهراً، للحصول على إعفاء من المقابلات الشخصية.