اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يغادر أرض الوطن متجهاً للمملكة العربية السعودية لترأس وفد البحرين في قمة جدة للأمن والتنمية

محمد بن مسعود - الدمام - غادر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أرض الوطن متوجهاً الى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس جلالته وفد مملكة البحرين الى قمة جدة للأمن والتنمية‬.

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