محمد بن مسعود - الدمام - ويشارك في القمة 10 دول، تشمل بجانب المملكة التي تستضيف القمة، كلًا من الولايات المتحدة والكويت والإمارات وقطر وعمان والبحرين ومصر والعراق والأردن.

وتشمل الملفات التي تناقشها القمة: 1 – تعزيز الاستقرار ودفع منطقة الشرق الأوسط نحو التكامل والازدهار. 2 – تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول المشاركة ورسم مسار التعاون المستقبلي. أخبار قد تهمك 3 – الحفاظ على أمن الطاقة العالمي والانتقال نحو الطاقة المتجددة. 4 – المجابهة المنسقة للتحديات وعلى رأسها قضية انعدام الأمن الغذائي. 5 – تجاوز التحديات الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا واستعادة التعافي الاقتصادي. 6 – الحد من تأثيرات التغير المناخي والانتقال بالمنطقة نحو حقبة خضراء.

يذكر أن الدول العربية العشرة المشاركة في القمة يمثل مواطنوها نحو 40% من سكان الشرق الأوسط، ويمثل ناتجها المحلي الإجمالي 2 تريليون دولار في 2021، وتسيطر على نحو 55% من الناتج المحلي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيتجاوز معدل النمو في اقتصادات دول الخليج 6.4% خلال 2022، كما ستصل حصة دول الخليج من إنتاج النفط إلى 20% خلال العام الحالي، وبالنسبة نفسها تصل حصة دول الخليج من إنتاج الغاز الطبيعي وفقًا لتقديرات كابسارك.

كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة 10 دول.. 6 ملفات سياسية واقتصادية مهمة على مائدة قمة جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.