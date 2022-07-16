محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت السفارة الأمريكية لدى المملكة عن تمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة (بي 1 / بي 2) للمواطنين السعوديين من خمسسنوات إلى عشر سنوات، اعتباراً من 1 اغسطس 2022.

وقالت السفارة: “لقد تم التوصل إلى اتفاق لتمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة وذلك من خلال التعاون الوثيق مع حكومةالمملكة العربية السعودية وعلى أساس المعاملة بالمثل، لتسهيل السياحة والأعمال بين بلدينا.”

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأمريكية لدى المملكة تعلن عن تمديد مدة صلاحية تأشيرة الزيارة للمواطنين السعوديين إلى عشر سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.