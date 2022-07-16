“حساب المواطن”: يلزم الإفصاح عن الراتب كاملاً ولا ننظر للقروض والالتزامات المالية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يجب على المستفيدين عند التسجيل أو تحديث البيانات، الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات.
واشترط البرنامج إدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات، مبيناً أنه لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية.
ولفت إلى أنه لا يمكن إضافة تابع من خلال التطبيق، لافتاً إلى أن إضافته تكون من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي.
ونوه إلى أن خطوات إضافة تابع تتمثل في الدخول إلى تفاصيل الطلب، ثم بيانات التابعين، وإضافة التابع، ثم الضغط على إضافة ثم حفظ.
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