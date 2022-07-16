اخبار الخليج – «الأرصاد»: حار ورطب مع بعض السحب أحياناً وضباب خفيف في بعض المناطق في البداية

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم السبت في مملكة البحرين سيكون- بإذن الله- حاراً ورطباً مع بعض السحب أحياناً وضباب خفيف في بعض المناطق في البداية.

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة احيانا.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 31 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 30%.

أعلى مد في الساعة 7:23 صباحاً وفي 7:11 مساء وأدنى جزر في الساعة 1:34 مساء وفي 1:57 صباحاً.

شروق الشمس في تمام الساعة 4:54 صباحاً والغروب عن الساعة 6:31 مساء.

بزوغ القمر في الساعة 9:06 مساء والأفول في الساعة 7:32 صباحاً.