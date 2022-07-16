تشلسي يضم كوليبالي مدافع السنغال من نابولي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي تشلسي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”، اليوم السبت أنه أكمل ضم مدافع السنغال كاليدو كوليبالي من نابولي الإيطالي في عقد يمتد لأربع سنوات.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن تشلسي دفع في حدود 37.93 مليون دولار لضم اللاعب البالغ من العمر 31 عاما.
وبهذه الصفقة، يصبح كوليبالي ثاني صفقة يبرمها الفريق اللندني خلال الصيف الحالي بعد رحيم سترلينغ، الذي انتقل من مانشستر سيتي إلى الفريق اللندني قبل أيام.
وقال كوليبالي في بيان “أنا سعيد جدا لوجودي هنا مع هذه التشكيلة لفريق تشلسي”، وفقا لما ذكرته رويترز.
وأضاف المدافع السنغالي “إنه فريق كبير على مستوى العالم وكان حلمي دوما أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز”.
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