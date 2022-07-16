أسهموا في تطوير علاقات البلدين.. تعرف سفراء المملكة لدى واشنطن على مر التاريخ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

على امتداد مسيرة العلاقات التاريخية والمتميزة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، شهدت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تطورات كبيرة ساهم فيها عدد من السفراء السعوديون لدى واشنطن.

وكان أول سفير للمملكة بالولايات المتحدة السفير أحمد الفقيه، وعمل خلال الفترة من 1945 إلى 1954م، تلاه السفير عبدالله الخيال من 1954 وحتى 1964، ثم السفير إبراهيم السويل بين عامي 1964 و1975م.

ورأس السفير علي رضا بعثة المملكة لدى واشنطن خلال الفترة من 1975 وحتى 1979، وتلاه السفير فيصل الحجيلان من 1979 وحتى 1983م.

وتولى الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز منصب السفير بالولايات المتحدة خلال الفترة من 1983 وحتى 2005م، وتلاه الأمير تركي الفيصل من 2005 وحتى 2007، ثم السفير عادل الجبير من 2007 وحتى 2015.

وفي عام 2015 شغل الأمير عبدالله بن فيصل آل سعود المنصب حتى عام 2017، ليتولاه من بعده الأمير خالد بن سلمان خلال الفترة من 2017- 2019، لتتقلد المنصب بعده الأميرة ريما بنت بندر بدءاً من عام 2019 وحتى الآن.