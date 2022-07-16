الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على ينبع والرايس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها ارتفاعا في الامواج وتدنيًا في مدى الرؤية ، على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وبيّن المركز أن الحالة تبدا الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.