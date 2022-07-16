“الأرصاد”: رياح نشطة وسحب رعدية على الخرخير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

نَبَّهَ المركزُ الوطنيُّ للأرصاد اليوم، من تكون رياح نشطة وسحب رعدية على الخرخير بمنطقة نجران ، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنٍ في مدى الرؤية.

وبَيَّنَ المركزُ أنَّ الحالةَ تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثالثة مساءً.