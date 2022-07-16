تقني نجران تعلن عن مواعيد القبول لبرنامج البكالوريوس بمنشآت التدريب التقني والمهني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران عن استقبال طلبات التسجيل ببرنامج البكالوريوس بالكلية التقنية للبنين بنجران للفصل الأول من العام التدريبي ١٤٤٤ هـ ، بدءاً من يوم غدٍ الأحد ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران الأستاذ سعيد بن أحمد آل جبار أن طلبات القبول والتسجيل لمرحلة البكالوريوس تشمل تخصصات: الإدارة العامة، وهندسة دعم نظم الشبكات، وهندسة برمجيات الحاسب، وهندسة القوى والآلات الكهربائية، والأمن السيبراني ، وأمن المعلومات ، مشيراً إلى انها تعد من التخصصات النوعية والأكثر أهمية في المجالات الإدارية والتقنية.

كما أوضح آل جبار أن طلبات القبول والتسجيل تخضع لعدد من معايير القبول والشروط المخصصة لكل تخصص.

واكد آل جبار حرص الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران على التوسع في برنامج البكالوريوس ، وفتح المجال لتخصصات أكثر سواء في كليات البنين أو البنات ، بما يواكب التطلعات ، ويسهم في تحسين مستوى جودة الحياة التعليمية بالمنطقة ، ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030.