الجدعان: ارتفاع التضخم من المخاطر الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن ارتفاع التضخم يعد من المخاطر الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العالمي خاصة في الدول منخفضة الدخل التي ليس لديها حيز مالي للتعامل مع آثاره.

وأوضح، خلال مشاركته في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الـ 20 تحت الرئاسة الإندونيسية، أهمية الأخذ في الحسبان تداعيات السياسات عبر الدول التي لا تأخذ في الاعتبار حالة الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أهمية العمل على تعزيز أمن الطاقة، ومراعاة الظروف الخاصة بكل دولة، وتكثيف الجهود لمحاربة أزمة الغذاء، مبيناً أن المملكة تعاونت مع الرئاسة الإندونيسية لمجموعة الـ20 في تنظيم ندوة رفيعة المستوى حول هذا الموضوع.

ونوه الجدعان بدعم المملكة للجهود الدولية الرامية إلى حماية العالم من الجوائح المستقبلية، مضيفاَ أن العمل على هذا التوجه بدأ أثناء رئاستها لمجموعة الـ20.

وشدد على أهمية بناء أساس لتعزيز دور استثمارات القطاع الخاص لبناء بيئة استثمارية أكثر استدامة، تتميز بالشفافية والقدرة على التنبؤ، ما يساعد على الاستفادة من الاستثمارات الجديدة المحتملة وزيادة الإنتاجية.