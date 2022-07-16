مقتل 14 شخصا بعد تحطم هليكوبتر طراز بلاك هوك بالمكسيك

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار دوليه – مباحثات بين ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي.. وتوقيع عقد الربط الكهربائي بين الشبكة الخليجية وشبكة كهرباء جنوب العراق

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