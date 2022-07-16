الجبير: بايدن قدم للمملكة للقاء أهم حلفاء أمريكا في المنطقة.. ونسعى دائماً لاستقرار سوق النفط

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قدم إلى المملكة يوم أمس (الجمعة) لعقد لقاءات مع أحد أهم حلفاء أمريكا في المنطقة والعالم.

وأضاف الجبير في لقائه مع قناة “سي إن إن”، أن المملكة وأمريكا تواجهان تحديات تستدعي العمل معاً لمجابهتها، مبيناً أن بايدن يعلم أن القضية في الطاقة لا تتعلق بالعرض والطلب وإنما بتوازن السوق.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الوقود الذي شهدناه مؤخراً سببه عوامل جيوسياسية أكثر من ارتباطه بالإمدادات، مشدداً على حرص المملكة على الحفاظ على الاستقرار في الأسواق.

وأشار إلى أن مشكلة الوقود في الولايات المتحدة هي نتيجة نقص القدرة على التكرير أكثر من نقص النفط الخام، منوهاً إلى أن المملكة زادت من إنتاجها النفطي خلال العام الماضي بشكل كبير وفقاً لمتطلبات السوق.

وأكد أن المملكة والولايات المتحدة تواجهان تحديات مشتركة وتحتاجان للعمل معاً للتغلب عليها، مضيفاً أن هناك العديد من الفرص المتاحة للبلدين اللذين يسعيان للاستفادة منها.