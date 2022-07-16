تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بسحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية، التي تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، في هذه المناطق:

1 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الرايس ينبع”

2 – منطقة نجران، وتشمل “الخرخير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش”.

3 – منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي”.

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4 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “القنفذة والليث والمظيلف والخرمة والمويه وتربة ورنية.

5 – المنطقة الشرقية، وتشمل” الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والبطحاء والشيبة والعبيلة والعديد و وذعبلوتن وعردة”.

6 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفاء، وهروب الدرب، وبيش، وأحد المسارحة، وأبو عريش، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة”.

7 – منطقة عسير، وتشمل “أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط والنماص وبلقرن وتنومة والبرك والقحمةوالعرين وبيشة وتثليث وطريب وسراة عبيدة وظهران الجنوب “.

8 – منطقة الرياض، وتشمل “الدرعية والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء وضرما ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم والرين والقويعية والمزاحمية وحوطة بني تميم”.

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح والأتربة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.