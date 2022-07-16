الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة “يورو”.

فقد تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.1853 دولار أمريكي، بارتفاع 0.13 %، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1763 يورو بانخفاض 0.38 %.